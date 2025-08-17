В Пермском крае продается карьер по добыче гравия по цене квартиры

В поселке Павловский Очерского округа Пермского края продается гравийный карьер. Стоимость готового бизнеса — 8 млн рублей, что является средней стоимостью трехкомнатной квартиры в Перми.
«Продам гравийный карьер. Гравий дорожный. Мощностью от 90 до 150 тысяч тонн. Расположен возле поселка Павловский. Стоимость — 8 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Земля площадью 1,5 гектаров оформлена как карьер. Общая площадь земли, согласно автору объявления — более восьми гектаров.
Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Цена объекта — 50 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!