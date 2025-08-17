17 августа 2025

В Пермском крае потратят миллионы на водителей для сенатора и депутатов Госдумы

Пермские власти ищут водителей для сенатора и депутатов Госдумы
Госслужащим потребуется предоставить восемь автомобилей
В Пермском крае ищут водителей для сенатора и депутатов Госдумы. Работы оценили в восемь миллионов рублей. Перевозить госслужащих потребуется до осени 2027 года.

«Оказание транспортных услуг для сенатора Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Перми, Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта — восемь миллионов рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Исполнителю потребуется предоставить восемь машин с системой кондиционирования или климат-контроля. Рассматриваются модели автомобилей Citroen C5 Aircross или Haval Jolion. В них должны быть щетки для чистки одежды и губки для чистки обуви.

Стаж водителя должен быть от трех лет, а возраст автомобиля — не более пяти лет. Услуги необходимо оказывать с даты заключения контракта до 30 октября 2027 года.

