В Пермском крае потратят миллионы на водителей для сенатора и депутатов Госдумы

В Пермском крае ищут водителей для сенатора и депутатов Госдумы. Работы оценили в восемь миллионов рублей. Перевозить госслужащих потребуется до осени 2027 года.
«Оказание транспортных услуг для сенатора Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Перми, Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта — восемь миллионов рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Исполнителю потребуется предоставить восемь машин с системой кондиционирования или климат-контроля. Рассматриваются модели автомобилей Citroen C5 Aircross или Haval Jolion. В них должны быть щетки для чистки одежды и губки для чистки обуви.
Стаж водителя должен быть от трех лет, а возраст автомобиля — не более пяти лет. Услуги необходимо оказывать с даты заключения контракта до 30 октября 2027 года.
