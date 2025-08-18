«Битву роботов» в Перми покажут онлайн

В Перми 23 августа открывается новый сезон международного чемпионата «Битва роботов». Соревнования пройдут в УДС «Молот», но за спаррингами можно будет наблюдать и онлайн.

«На арене встретятся 28 команд. В состязаниях в категории до 110 кг примут участие 16 команд, за победу в спаррингах мини-роботов до 1,5 кг поборются еще 12. Победители выйдут в полуфинал. Смотреть трансляцию онлайн можно будет эксклюзивно на VK Видео», — сообщается в telegram-канале «Битвы роботов».

В международном чемпионате «Битва роботов» примут участие две команды из Перми. Отбор в категории роботов-тяжеловесов прошли машины команд «Зверобой» и BEEKEEPERS. 

