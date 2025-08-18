«Увел под яблоню»: что известно о нападении педофила на семилетнюю девочку в пермской деревне

На семилетнюю девочку в деревне Заречная Пермского округа напал педофил. Он увел ее к яблоне и надругался. Сейчас местные подростки самостоятельно пытаются его разыскать. Преступление было совершено 8 августа. URA.RU собрало воедино все, что известно о случившемся и том, как сейчас живут в Заречной местные жители.
Преступление
Известно, что 8 августа семилетняя девочка, которая живет в деревне Заречная Пермского округа, отправилась гулять с братом и их общим другом. Дети шли по улице, когда их стал преследовать неизвестный мужчина. В какой-то момент он подошел к детям, взял первоклассницу за руку и увел. Местные жители рассказали СМИ, что все произошло под яблоней, которая находится возле местной дамбы недалеко от пруда. Также есть вероятность, что брат и друг пострадавшей могли стать невольными свидетелями случившегося.
Состояние ребенка
В беседе с 59.RU мама пострадавшей девочки призналась, что та не хочет говорить о произошедшем. По ее словам, дочь стала замкнутой. Женщина переживает за будущее, ведь через пару недель начнется учебный сезон, а до школы от дома идти четыре километра.
Местные жители
В беседе со СМИ подростки из деревни признались, что подозревают в преступлении одного из местных жителей, хоть и не уверены в этом. Они же ездят на велосипедах и мопедах по улицам, чтобы найти преступника.
Розыск
Как только следователи стали обходить жителей деревни и расспрашивать о произошедшем, те рассказали об этом в социальных сетях. Также была опубликована ориентировка, на которой якобы изображен насильник. Позже появились сообщения о том, что он мог передвигаться на велосипеде. На данный момент известно лишь, что его поисками занимаются правоохранительные органы.
Уголовное дело
Уголовное дело было возбуждено по статье ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних). Максимальное наказание по этой статье может достигать пожизненного лишения свободы. Практически сразу дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Сейчас правоохранители ведут расследование и поиск преступника.
