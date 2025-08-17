Концерты Джареда Лето, Эда Ширана и Limp Bizkit: пермяки подсели на музыкальный туризм

Жители Пермского края все чаще стремятся совместить путешествия с посещением концертов известных исполнителей. В 2025 году наибольший интерес у пермяков вызвали выступления Джареда Лето, Эда Ширана и группы Limp Bizkit, а в июле 2025 года к лидерам присоединились Backstreet Boys. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МегаФона. Аналитики компании и сервиса «Купибилет» провели совместное исследование.
«На концерты этих артистов жители региона отправлялись в такие страны, как Казахстан, Турция, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты — направления, отличающиеся безвизовым режимом или упрощенной процедурой получения визы. Именно эти государства отмечались как лидеры по продажам авиабилетов в дни музыкальных событий», — добавили в пресс-службе мобильного оператора.
При этом пермяки начали интересоваться зарубежными турами заранее. Посещаемость официальных сайтов артистов в апреле 2025 года выросла в 2,5 раза по сравнению с мартом. Например, в середине июля, после масштабного шоу Backstreet Boys в Лас-Вегасе, число обращений к информации о турне группы увеличилось в пять раз.
Самая высокая стоимость авиабилета, приобретенного на время проведения зарубежных концертов, превысила 140 тысяч рублей. Этот заказ был оформлен на даты выступления Стинга в ОАЭ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!