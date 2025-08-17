17 августа 2025

Концерты Джареда Лето, Эда Ширана и Limp Bizkit: пермяки подсели на музыкальный туризм

Музыкальный туризм набирает популярность среди жителей Пермского края
На концерты артистов жители региона отправлялись в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ
Жители Пермского края все чаще стремятся совместить путешествия с посещением концертов известных исполнителей. В 2025 году наибольший интерес у пермяков вызвали выступления Джареда Лето, Эда Ширана и группы Limp Bizkit, а в июле 2025 года к лидерам присоединились Backstreet Boys. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МегаФона. Аналитики компании и сервиса «Купибилет» провели совместное исследование.

«На концерты этих артистов жители региона отправлялись в такие страны, как Казахстан, Турция, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты — направления, отличающиеся безвизовым режимом или упрощенной процедурой получения визы. Именно эти государства отмечались как лидеры по продажам авиабилетов в дни музыкальных событий», — добавили в пресс-службе мобильного оператора. 

При этом пермяки начали интересоваться зарубежными турами заранее. Посещаемость официальных сайтов артистов в апреле 2025 года выросла в 2,5 раза по сравнению с мартом. Например, в середине июля, после масштабного шоу Backstreet Boys в Лас-Вегасе, число обращений к информации о турне группы увеличилось в пять раз.

Самая высокая стоимость авиабилета, приобретенного на время проведения зарубежных концертов, превысила 140 тысяч рублей. Этот заказ был оформлен на даты выступления Стинга в ОАЭ.

