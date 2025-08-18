Махонин забирает часть полномочий у еще одного пермского мэра ради большого проекта

Власти Пермского края намерены забрать на свой уровень полномочия мэрии Чайковского по водоснабжению и водоотведению. Законопроект, внесенный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, размещен на портале регионального парламента.
«Проект закона разработан в целях совершенствования системы регулирования пpaвooтнoшeний в сфере водоснабжения и вoдooтвeдeния и предусматривает передачу полномочий между органами местного самоуправления Чайковского городского округа Пермского края и органами государственной власти Пермского края в указанной сфере», — говорится в пояснительной записке. Перераспределение функций вместе с имущественным комплексом в случае одобрения депутатов произойдет с 1 января 2026 года.
Это необходимо для того, чтобы модернизировать очистные сооружения Чайковского в рамках федерального проекта «Вода России». Они были построены еще в 60-е годы, технологически устарели и физически изношены. Общая стоимость проекта составляет 4,2 млрд рублей. Он уже получил одобрение, и 2,5 млрд из федерального бюджета выделены на эти цели. Планируемый срок ввода новых очистных — 2028 год.
Источник в коммунальной сфере пояснил, что передача полномочий по водоснабжению в данном случае, скорее всего, является требованием Москвы. «4 млрд рублей — это очень большая сумма. Федерация выделяет их региону, и хочет, чтобы регион занимался реализацией проекта модернизации, а потом принял новый объект на свой баланс. И содержал соответствующим образом», — отметил инсайдер. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на выполнение функций Чайковского по водоснабжению ежегодно потребуется порядка 3 млн рублей.
Практика изъятия централизации полномочий на уровне региона стартовала в Прикамье с 2022 года. Первым стал город Пермь, отдавший региону функции в сфере градостроительства. Позже мэрия передала и другие функции. Год назад на уровень региона ушли все крупные стройки.
