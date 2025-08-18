Мама рассказала о состоянии девочки, на которую напал педофил в пермской деревне

Семилетняя девочка, на которую напал педофил, стала замкнутой. Об этом рассказала ее мама. Жуткая история приключилась в деревне Заречная Пермского округа 8 августа.
«Она стала замкнутой. Со мной о случившемся не говорит. Обо всем я узнала от бабушки друга моей дочери. Сейчас переживаю, что впереди школа, а до нее пешком надо идти четыре километра от дома», — рассказал пермячка 59.RU.
Корреспонденты издания поговорили и с местными подростками, которых встретили в деревне Заречная. Они рассказали, что предполагают, будто на девочку напал один из жителей деревни. Сейчас они своими силами пытаются его найти.
Жуткая история случилась в пермской деревне 8 августа. Семилетняя девочка пошла гулять с братом и их общим другом. В какой-то момент за ними пошел неизвестный мужчина. Он подошел к детям, взял девочку за руку и увел. Позже в краевом управлении следственного комитета РФ сообщили, что он совершил действия сексуального характера с несовершеннолетней. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а на мужчину составлена ориентировка. Сейчас его ищут. Ведется расследование уголовного дела.
