Мама рассказала о состоянии девочки, на которую напал педофил в пермской деревне

Пострадавшая от нападения педофила девочка в пермской деревне стала замкнутой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшая девочка стала замкнутой
Пострадавшая девочка стала замкнутой Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае педофил напал на семилетнюю девочку

Семилетняя девочка, на которую напал педофил, стала замкнутой. Об этом рассказала ее мама. Жуткая история приключилась в деревне Заречная Пермского округа 8 августа.

«Она стала замкнутой. Со мной о случившемся не говорит. Обо всем я узнала от бабушки друга моей дочери. Сейчас переживаю, что впереди школа, а до нее пешком надо идти четыре километра от дома», — рассказал пермячка 59.RU.

Корреспонденты издания поговорили и с местными подростками, которых встретили в деревне Заречная. Они рассказали, что предполагают, будто на девочку напал один из жителей деревни. Сейчас они своими силами пытаются его найти.

Жуткая история случилась в пермской деревне 8 августа. Семилетняя девочка пошла гулять с братом и их общим другом. В какой-то момент за ними пошел неизвестный мужчина. Он подошел к детям, взял девочку за руку и увел. Позже в краевом управлении следственного комитета РФ сообщили, что он совершил действия сексуального характера с несовершеннолетней. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а на мужчину составлена ориентировка. Сейчас его ищут. Ведется расследование уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семилетняя девочка, на которую напал педофил, стала замкнутой. Об этом рассказала ее мама. Жуткая история приключилась в деревне Заречная Пермского округа 8 августа. «Она стала замкнутой. Со мной о случившемся не говорит. Обо всем я узнала от бабушки друга моей дочери. Сейчас переживаю, что впереди школа, а до нее пешком надо идти четыре километра от дома», — рассказал пермячка 59.RU. Корреспонденты издания поговорили и с местными подростками, которых встретили в деревне Заречная. Они рассказали, что предполагают, будто на девочку напал один из жителей деревни. Сейчас они своими силами пытаются его найти. Жуткая история случилась в пермской деревне 8 августа. Семилетняя девочка пошла гулять с братом и их общим другом. В какой-то момент за ними пошел неизвестный мужчина. Он подошел к детям, взял девочку за руку и увел. Позже в краевом управлении следственного комитета РФ сообщили, что он совершил действия сексуального характера с несовершеннолетней. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а на мужчину составлена ориентировка. Сейчас его ищут. Ведется расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...