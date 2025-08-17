В Пермском крае Новый год отметить можно будет в сентябре

В пермской старообрядческой деревне Бородулино Новый год отметят уже в сентябре. Встречать местные жители и их гости будут не 2026, а 7534 год. Произойдет это 14 сентября.
«Именно 14 сентября старообрядцы отмечают „Начало индикта — церковное новолетие“. Этот Новый год был одновременно и церковным, и государственным в России до 1700 года. Мы предлагаем вместе со старообрядцами встретить новый 7534 год», — сообщает одна из пермских турфирм в соцсетях.
Туристам предлагаются экскурсии по селу Бородулино и местному музею, посещение храма, знакомство со старообрядцами и мастер-классы. Бородулино находится в 150 км от Перми. Как ранее рассказывало URA.RU, здесь в конце июля проходит фестиваль, посвященный бороде и ее обладателям. В 2024 году идейные вдохновители праздника начали запускать специализированные туры. Путешественникам предлагают познакомиться с бытом, культурой и обычаями старообрядцев, посетить службу в храме и много другое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!