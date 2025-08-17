17 августа 2025

В Пермском крае Новый год отметить можно будет в сентябре

Новый 7534 год встретят в пермской деревне Бородулино в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник отметят по старинным канонам (архивное фото)
Праздник отметят по старинным канонам (архивное фото) Фото:

В пермской старообрядческой деревне Бородулино Новый год отметят уже в сентябре. Встречать местные жители и их гости будут не 2026, а 7534 год. Произойдет это 14 сентября.

«Именно 14 сентября старообрядцы отмечают „Начало индикта — церковное новолетие“. Этот Новый год был одновременно и церковным, и государственным в России до 1700 года. Мы предлагаем вместе со старообрядцами встретить новый 7534 год», — сообщает одна из пермских турфирм в соцсетях.

Туристам предлагаются экскурсии по селу Бородулино и местному музею, посещение храма, знакомство со старообрядцами и мастер-классы. Бородулино находится в 150 км от Перми. Как ранее рассказывало URA.RU, здесь в конце июля проходит фестиваль, посвященный бороде и ее обладателям. В 2024 году идейные вдохновители праздника начали запускать специализированные туры. Путешественникам предлагают познакомиться с бытом, культурой и обычаями старообрядцев, посетить службу в храме и много другое. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермской старообрядческой деревне Бородулино Новый год отметят уже в сентябре. Встречать местные жители и их гости будут не 2026, а 7534 год. Произойдет это 14 сентября. «Именно 14 сентября старообрядцы отмечают „Начало индикта — церковное новолетие“. Этот Новый год был одновременно и церковным, и государственным в России до 1700 года. Мы предлагаем вместе со старообрядцами встретить новый 7534 год», — сообщает одна из пермских турфирм в соцсетях. Туристам предлагаются экскурсии по селу Бородулино и местному музею, посещение храма, знакомство со старообрядцами и мастер-классы. Бородулино находится в 150 км от Перми. Как ранее рассказывало URA.RU, здесь в конце июля проходит фестиваль, посвященный бороде и ее обладателям. В 2024 году идейные вдохновители праздника начали запускать специализированные туры. Путешественникам предлагают познакомиться с бытом, культурой и обычаями старообрядцев, посетить службу в храме и много другое. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...