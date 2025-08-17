Орнитологи со всей России построили гнезда для пермских сов

Гнездовья для сов в Пермском крае построили орнитологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки и Воронежа. В минувшие выходные члены клуба «Астрагал» работали в заказнике «Предуралье». Рассказали в Пермском орнитологическом обществе.
Волонтеры турклуба «Астрагал» изготовили гнездовья для сов. Акция объединила школьников, студентов и аспирантов из разных уголков нашей большой страны. Ребята приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки, Воронежа, Перми, Бершети», — говорится на странице общества в соцсети «ВКонтакте».
Программа по обновлению фонда искусственных гнездовий для птиц в заказнике «Предуралье» реализуется уже не первый год. Она организована Пермским орнитологическим обществом при поддержке Биологического факультета Пермского университета и сотрудников заказника.
