В Пермском крае стало меньше работников с высокой зарплатой

РИА Рейтинг: пермяков, получающих зарплату выше средней по стране, стало меньше
В рейтинге субъектов РФ по доле работников с доходом выше среднего край занял 42-е место
В рейтинге субъектов РФ по доле работников с доходом выше среднего край занял 42-е место

Почти каждый пятый работающий житель Пермского края (22,8%) получает зарплату выше среднего по стране. Об говорят результаты исследования РИА Рейтинг на основе официальной статистики за 2024 и 2025 годы. Аналитики использовали данные по средней зарплате в стране (без учета малого предпринимательства) и адаптировали их для каждого региона.

«В рейтинге субъектов РФ по доле работников с доходом выше среднего Пермский край занял 42-е место. За год регион опустился на несколько позиций. Ранее он занимал 38-е место с показателем 23,2%. Кроме того, число жителей Пермского края, чья зарплата превышает двукратный среднероссийский уровень, сократилось почти вдвое и составляет теперь 3,2%», — сказано а исследовании. 

Лидером среди регионов по доле высокооплачиваемых работников традиционно остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где 66,5% работающих получают зарплату выше средней по стране. В первую тройку также вошли Чукотский автономный округ (55,1%) и Ханты-Мансийский автономный округ (52,7%).

Ранее URA.RU сообщало о том, что в июле 2025 медианная зарплата, предлагаемая работодателями в Пермском крае, достигла 66,9 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 5%. Показатель превысил прогнозируемый уровень в 60 тысяч рублей.

