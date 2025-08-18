В Пермском крае стало меньше работников с высокой зарплатой

Почти каждый пятый работающий житель Пермского края (22,8%) получает зарплату выше среднего по стране. Об говорят результаты исследования РИА Рейтинг на основе официальной статистики за 2024 и 2025 годы. Аналитики использовали данные по средней зарплате в стране (без учета малого предпринимательства) и адаптировали их для каждого региона.
«В рейтинге субъектов РФ по доле работников с доходом выше среднего Пермский край занял 42-е место. За год регион опустился на несколько позиций. Ранее он занимал 38-е место с показателем 23,2%. Кроме того, число жителей Пермского края, чья зарплата превышает двукратный среднероссийский уровень, сократилось почти вдвое и составляет теперь 3,2%», — сказано а исследовании.
Лидером среди регионов по доле высокооплачиваемых работников традиционно остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где 66,5% работающих получают зарплату выше средней по стране. В первую тройку также вошли Чукотский автономный округ (55,1%) и Ханты-Мансийский автономный округ (52,7%).
Ранее URA.RU сообщало о том, что в июле 2025 медианная зарплата, предлагаемая работодателями в Пермском крае, достигла 66,9 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 5%. Показатель превысил прогнозируемый уровень в 60 тысяч рублей.
