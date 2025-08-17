Машины для трофи-рейдов строят специально
Пермяк Александр Белкин в команде с Дмитрием Штреком из Свердловской области завевали третье место в автогонках по бездорожью. Этап Чемпионата России по трофи- рейдам собрал более 40 экипажей, рассказали в минспорта Пермского края.
«Соревнования прошли в Карпинске Свердловской области и собрали более 40 экипажей. Пермяк Александр Белкин выступал в тандеме с Дмитрием Штреком. В категории ТР2 гонщики заняли третье место», — сообщается на сайте министерства.
Команда Белкина выступала на перестроенной Toyota L70. Обогнали пермяка и его напарника две команды из Брянской области на аналогичных авто.
Медали достались спортсменам не просто так
