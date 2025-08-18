Наблюдать радугу можно было несколько минут
Днем в понедельник пермяки стали свидетелями огромной двойной радуги. Она появилась в небе после мощного, но кратковременного ливня.
«Лучше всего, конечно, радугу было видно с верхних этажей. Она была очень яркой и четкой», — поделился корреспондент URA.RU.
В ближайшие дни синоптики обещают пермякам и дожди, и солнце. Поэтому радуга может появиться снова.
Радуга порадовала пермяков после ливня
