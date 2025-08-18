Огромная двойная радуга появилась над Пермью после ливня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наблюдать радугу можно было несколько минут
Наблюдать радугу можно было несколько минут Фото:

Днем в понедельник пермяки стали свидетелями огромной двойной радуги. Она появилась в небе после мощного, но кратковременного ливня.

«Лучше всего, конечно, радугу было видно с верхних этажей. Она была очень яркой и четкой», — поделился корреспондент URA.RU.

В ближайшие дни синоптики обещают пермякам и дожди, и солнце. Поэтому радуга может появиться снова.

Радуга порадовала пермяков после ливня
Радуга порадовала пермяков после ливня
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем в понедельник пермяки стали свидетелями огромной двойной радуги. Она появилась в небе после мощного, но кратковременного ливня. «Лучше всего, конечно, радугу было видно с верхних этажей. Она была очень яркой и четкой», — поделился корреспондент URA.RU. В ближайшие дни синоптики обещают пермякам и дожди, и солнце. Поэтому радуга может появиться снова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...