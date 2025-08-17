Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух мальчиков, раздавленных бревнами в Пермском крае

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели двух 10-летних мальчиков в Пермском крае. Региональными следователями уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
«По данным следствия, двое мальчиков проникли на территорию, где находился склад спиленных деревьев, расположенный рядом с дорогой, ведущей в деревню Лямино Чусовского городского округа (Пермский край). В результате обрушения древесины дети получили смертельные травмы», — сообщает telegram-канал «Следком».
Руководитель ведомства потребовал от начальника регионального управления СК Дениса Головкина предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о всех установленных на данный момент обстоятельствах происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!