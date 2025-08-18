На данном участке дороги образовался значительный затор
На Восточном обходе в Перми 18 августа 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие. В соцсетях очевидцы сообщают о том, что столкнулись грузовые автомобили и есть погибший.
«Одна из машин лежит перевернутая. Вторая сильно помята», — видно на кадрах, опубликованных в паблике «ЧП Пермь».
Кроме того, на данном участке дороги, согласно сервису Яндекс Карты, образовался значительный затор. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края и в региональный Минздрав. Ответы ожидаются.
