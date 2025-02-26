Трассу Екатеринбург — Тюмень утром 27 февраля замело снегом. Обильные осадки наблюдаются в Богдановичском и Камышловском районах, что увеличивает риск ДТП, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Обильные снежные осадки увеличивают риск заснеженности и образования наката на отдельных участках трассы Екатеринбург — Тюмень. Призываем водителей соблюдать повышенную осторожность при движении по данному маршруту», — следует из поста в telegram-канале ведомства.
На опасных участках дежурят инспекторы ДПС. «Берегите себя и помните о безопасности ваших пассажиров», — подытожили в полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!