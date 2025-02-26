26 февраля 2025

Под Екатеринбургом мощный снегопад накрыл Тюменский тракт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гаишники призвали водителей быть бдительными
Гаишники призвали водителей быть бдительными Фото:

Трассу Екатеринбург — Тюмень утром 27 февраля замело снегом. Обильные осадки наблюдаются в Богдановичском и Камышловском районах, что увеличивает риск ДТП, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Обильные снежные осадки увеличивают риск заснеженности и образования наката на отдельных участках трассы Екатеринбург — Тюмень. Призываем водителей соблюдать повышенную осторожность при движении по данному маршруту», — следует из поста в telegram-канале ведомства.

На опасных участках дежурят инспекторы ДПС. «Берегите себя и помните о безопасности ваших пассажиров», — подытожили в полиции.

На Тюменском тракте дежурят инспекторы ДПС
На Тюменском тракте дежурят инспекторы ДПС
Фото:

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Трассу Екатеринбург — Тюмень утром 27 февраля замело снегом. Обильные осадки наблюдаются в Богдановичском и Камышловском районах, что увеличивает риск ДТП, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Обильные снежные осадки увеличивают риск заснеженности и образования наката на отдельных участках трассы Екатеринбург — Тюмень. Призываем водителей соблюдать повышенную осторожность при движении по данному маршруту», — следует из поста в telegram-канале ведомства. На опасных участках дежурят инспекторы ДПС. «Берегите себя и помните о безопасности ваших пассажиров», — подытожили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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