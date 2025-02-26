РБК, Газпром и жулики: екатеринбуржец хотел разбогатеть, но лишился миллиона

Екатеринбуржца обманули от имени канала РБК, предложив вложиться в Газпром

27 февраля 2025 в 11:48 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец не первый, кого обманули от имени РБК Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Житель Екатеринбурга лишился более миллиона рублей, поверив мнимым журналистам канала РБК. О новом случае мошенничества URA.RU рассказал источник, а сотрудники компании прокомментировали инцидент. «Рабочему одной из компаний позвонил мужчина, представился сотрудником канала РБК и предложил заработать на активах Газпрома. Тот согласился. Впоследствии он по частям перечислил „на биржу“ миллион 120 тысяч рублей. Из них его личными были только 10 тысяч, остальное — кредит», — объяснил собеседник агентства. О том, что его обманули, мужчина понял лишь тогда, когда ему позвонили из банка ВТБ и сообщили о подозрительных операциях по счету. Мужчина направился в полицию.



В компании РБК корреспонденту сообщили, что им регулярно звонят со всей России с рассказами, как их обманули или пытались обмануть от имени медиахолдинга. «Представляются нашими сотрудниками и предлагают всякие схемы, заработки. Люди рассказывают, что незнакомцы действуют нагло, с нахрапом, иногда с явным украинским акцентом. Эта эпопея тянется давно, но мы ничего поделать не можем. Просто призываем всех к бдительности», — прокомментировали случай с екатеринбуржцем в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга лишился более миллиона рублей, поверив мнимым журналистам канала РБК. О новом случае мошенничества URA.RU рассказал источник, а сотрудники компании прокомментировали инцидент. «Рабочему одной из компаний позвонил мужчина, представился сотрудником канала РБК и предложил заработать на активах Газпрома. Тот согласился. Впоследствии он по частям перечислил „на биржу“ миллион 120 тысяч рублей. Из них его личными были только 10 тысяч, остальное — кредит», — объяснил собеседник агентства. О том, что его обманули, мужчина понял лишь тогда, когда ему позвонили из банка ВТБ и сообщили о подозрительных операциях по счету. Мужчина направился в полицию. В компании РБК корреспонденту сообщили, что им регулярно звонят со всей России с рассказами, как их обманули или пытались обмануть от имени медиахолдинга. «Представляются нашими сотрудниками и предлагают всякие схемы, заработки. Люди рассказывают, что незнакомцы действуют нагло, с нахрапом, иногда с явным украинским акцентом. Эта эпопея тянется давно, но мы ничего поделать не можем. Просто призываем всех к бдительности», — прокомментировали случай с екатеринбуржцем в компании.