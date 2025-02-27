Приставы заставили бывшего студента-медика заплатить за обучение в пермском вузе

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Мужчина обучался по договору целевого обучения
Мужчина обучался по договору целевого обучения Фото:

Студент обучался в Пермском государственном медицинском университете по договору целевого обучения, а после окончания должен был отработать не менее трех лет в больнице в Березниках. Но после получения диплома, он отказался устраиваться в поликлинику. Тогда минздрав взыскал с бывшего студента 175 тысяч рублей за обучение, сказано на сайте судебных приставов.

«Минздрав обратился в суд с иском о взыскании расходов, затраченных на обучение работника. Суд встал на сторону истца и обязал ответчика вернуть государству полученные им социальные выплаты в размере 175 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что также студенту предлагалось пройти обучение в ординатуре, но он отказался. Решение суда мужчина исполнять не хотел, и приставы арестовали его счета в банках. После этого бывший студент оплатил долг.

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Студент обучался в Пермском государственном медицинском университете по договору целевого обучения, а после окончания должен был отработать не менее трех лет в больнице в Березниках. Но после получения диплома, он отказался устраиваться в поликлинику. Тогда минздрав взыскал с бывшего студента 175 тысяч рублей за обучение, сказано на сайте судебных приставов. «Минздрав обратился в суд с иском о взыскании расходов, затраченных на обучение работника. Суд встал на сторону истца и обязал ответчика вернуть государству полученные им социальные выплаты в размере 175 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что также студенту предлагалось пройти обучение в ординатуре, но он отказался. Решение суда мужчина исполнять не хотел, и приставы арестовали его счета в банках. После этого бывший студент оплатил долг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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