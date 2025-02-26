В Пермском крае продолжают повышаться цены на бензин

В Пермском крае за неделю выросла стоимость бензина и дизельного топлива. В среднем литр бензина подорожал на семь копеек. Об этом сказано в отчете Росстата за период с 18 по 24 февраля 2025 года.
«За период с 18 по 24 февраля 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин АИ-92 и АИ-95 выросли в цене на семь копеек, АИ-98 и выше на 29 копеек», — сказано в отчете.
Уточняется, что в среднем литр бензина АИ-92 продают за 55,98 рубля, АИ-95 — за 60,79 рубля, АИ-98 и выше — за 84,67 рубля. Дизельное топливо подорожало на пять копеек, и его цена увеличилась до 71,50 рубля.
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