01 марта 2025

В Екатеринбурге отчим изнасиловал восьмилетнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчим надругался над девочкой, когда матери не было дома
Отчим надругался над девочкой, когда матери не было дома Фото:

Житель Академического района Екатеринбурга изнасиловал восьмилетнюю падчерицу. Об этом в полицию сообщила мама девочки, рассказал URA.RU источник.

«Все произошло в начале февраля. Отчим надругался над девочкой, когда матери не было дома», — поделился собеседник.

По его словам, мужчина задержан и уже во всем сознался. В отношении его возбуждено уголовное дело по 132-й статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчине грозит до 20 лет колонии. Корреспондент обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.

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Житель Академического района Екатеринбурга изнасиловал восьмилетнюю падчерицу. Об этом в полицию сообщила мама девочки, рассказал URA.RU источник. «Все произошло в начале февраля. Отчим надругался над девочкой, когда матери не было дома», — поделился собеседник. По его словам, мужчина задержан и уже во всем сознался. В отношении его возбуждено уголовное дело по 132-й статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчине грозит до 20 лет колонии. Корреспондент обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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