В Екатеринбурге отчим изнасиловал восьмилетнюю девочку

Житель Академического района Екатеринбурга изнасиловал восьмилетнюю падчерицу. Об этом в полицию сообщила мама девочки, рассказал URA.RU источник.
«Все произошло в начале февраля. Отчим надругался над девочкой, когда матери не было дома», — поделился собеседник.
По его словам, мужчина задержан и уже во всем сознался. В отношении его возбуждено уголовное дело по 132-й статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчине грозит до 20 лет колонии. Корреспондент обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.
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