В Пермском крае запретят ездить по части дорог на грузовиках

С 1 июня по 31 августа 2025 года в Пермском крае ввели ограничения для водителей грузовиков. Тяжеловесному транспорту нельзя будет совершать поездки по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.
«Движение будет ограничено в период с 10:00 до 22:00 на дорогах с асфальтобетонным покрытием. Температура воздуха должна быть от +32°C», — сообщает министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
Кроме того, со 2 апреля по 1 мая ограничения будут действовать на дорогах с переходным типом покрытия, с 7 апреля по 6 мая 2025 года — на дорогах с асфальтобетонным покрытием.
В ведомстве считают, что это поможет сохранить дороги от разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.
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