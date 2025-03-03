В Пермском крае запретят ездить по части дорог на грузовиках

В Пермском крае большегрузам запретят ездить в жару, чтобы сохранить асфальт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В минтрансе считают, что это поможет сохранить дороги от разрушений
В минтрансе считают, что это поможет сохранить дороги от разрушений Фото:

С 1 июня по 31 августа 2025 года в Пермском крае ввели ограничения для водителей грузовиков. Тяжеловесному транспорту нельзя будет совершать поездки по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

«Движение будет ограничено в период с 10:00 до 22:00 на дорогах с асфальтобетонным покрытием. Температура воздуха должна быть от +32°C», — сообщает министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.

Кроме того, со 2 апреля по 1 мая ограничения будут действовать на дорогах с переходным типом покрытия, с 7 апреля по 6 мая 2025 года — на дорогах с асфальтобетонным покрытием.

В ведомстве считают, что это поможет сохранить дороги от разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июня по 31 августа 2025 года в Пермском крае ввели ограничения для водителей грузовиков. Тяжеловесному транспорту нельзя будет совершать поездки по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. «Движение будет ограничено в период с 10:00 до 22:00 на дорогах с асфальтобетонным покрытием. Температура воздуха должна быть от +32°C», — сообщает министерство транспорта Пермского края в telegram-канале. Кроме того, со 2 апреля по 1 мая ограничения будут действовать на дорогах с переходным типом покрытия, с 7 апреля по 6 мая 2025 года — на дорогах с асфальтобетонным покрытием. В ведомстве считают, что это поможет сохранить дороги от разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...