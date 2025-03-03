В ХМАО водитель внедорожника снес четыре авто. Видео

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Джип влетел в авто, выезжающее на перекресток
Джип влетел в авто, выезжающее на перекресток Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Зимней вечером 3 марта произошло массовое ДТП. Водитель внедорожника снес на перекрестке машину, а затем влетел еще в три припаркованных авто. О произошедшем в соцсети сообщили очевидцы.

«Момент аварии на улице Зимней. Снес припаркованные авто», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На кадрах в паблике видно, что машина выезжает на перекресток, не убедившись в безопасности проезда, а в нее влетает на большой скорости внедорожник. После удара джип уводит с дороги, и он сносит три припаркованных автомобиля. На место ДТП прибыли все экстренные службы. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Зимней вечером 3 марта произошло массовое ДТП. Водитель внедорожника снес на перекрестке машину, а затем влетел еще в три припаркованных авто. О произошедшем в соцсети сообщили очевидцы. «Момент аварии на улице Зимней. Снес припаркованные авто», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах в паблике видно, что машина выезжает на перекресток, не убедившись в безопасности проезда, а в нее влетает на большой скорости внедорожник. После удара джип уводит с дороги, и он сносит три припаркованных автомобиля. На место ДТП прибыли все экстренные службы. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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