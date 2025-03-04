Счетная палата вернула в Россию рекордную сумму

Счетная палата России вернула в бюджеты всех уровней рекордные 148,9 миллиарда рублей в 2024 году, что в пять раз превышает показатели предыдущего года и является рекордом за всю 30-летнюю историю ведомства. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты (СП) за прошлый год.
«Счетная палата за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней 148,9 миллиарда рублей, из них 96,9 миллиарда рублей — в федеральный бюджет. Это в пять раз больше, чем за 2023 год, и рекорд за 30-летнюю историю ведомства», — пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет.
В результате проведения проверочных мероприятий в прошлом году было выявлено 4706 нарушений и недостатков на сумму 1,1 триллиона рублей, что почти вдвое меньше предыдущих показателей. Документ из СП, состоящий из 446 страниц, был направлен в Госдуму накануне запланированного на 20 марта отчета руководства ведомства. Отчет Бориса Ковальчука перед депутатами Госдумы станет его первым в качестве председателя СП, после того как он был назначен на эту должность в мае 2024 года.
Помимо улучшения методов аудита, отчет также указывает на конкретные случаи, когда действия СП привели к значительным финансовым результатам. Например, невыполнение должностными лицами Ространснадзора своих полномочий привело к неначислению штрафов на сумму 11,5 миллиарда рублей. В то же время, СП возбудила 66 административных дел, по результатам которых суды наложили штрафы на общую сумму 100,7 миллиона рублей.
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