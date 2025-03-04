Челябинского «Тайсона», откусившего ухо оппоненту, отправили под суд

Челябинца, который во время драки у одного из ночных магазинов откусил оппоненту кусок уха, ждет суд. Так называемому «Тайсону» грозит до 10 лет колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Сосновского района. Он обвиняется по п. „д“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Драка произошла в ночь на 11 сентября 2024 года возле круглосуточного магазина на улице Бейвеля. Конфликт начался еще в помещении — пьяному мужчине не понравилось, что у одного из покупателей на лице была татуировка. На улице он продолжил «наезжать» на студента, за которого тут же вступились друзья. Началась драка, во время которой агрессор и вцепился в ухо оппоненту.
Пострадавший после произошедшего обратился в полицию. Сотрудники оперативно выявили и доставили в отдел нападавшего. Там он признался в содеянном и раскаялся.
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