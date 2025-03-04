Спектакли пермских театров вошли в «Золотой фонд театральных постановок России»

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СТД создаст телеверсии пермских спектаклей
СТД создаст телеверсии пермских спектаклей Фото:

Экспертное жюри Союза театральных деятелей РФ завершило отбор спектаклей, которые вошли в «Золотой фонд театральных постановок России». В список вошли два спектакля пермских театров.

«Пермский край. Лысьвенский театр драмы — „Врач“, реж. Андрей Шляпин, 2022 год; Театр кукол „Туки-Луки“, г. Пермь — „Материнское поле“, реж. Ярослав Колчанов, 2020 год», — указано на сайте СТД.

На их основе этих спектаклей будут созданы телеверсии. В лонг-лист конкурса ранее также вошли театр «Доминанта» («Звездопад»), Коми-Пермяцкий национальный драмтеатр («Зарни Инь. Золотая баба»), театр кукол «Карабаска» («Ночь перед Рождеством»), театр «У Моста» («Мачеха Саманишвили»).

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Экспертное жюри Союза театральных деятелей РФ завершило отбор спектаклей, которые вошли в «Золотой фонд театральных постановок России». В список вошли два спектакля пермских театров. «Пермский край. Лысьвенский театр драмы — „Врач“, реж. Андрей Шляпин, 2022 год; Театр кукол „Туки-Луки“, г. Пермь — „Материнское поле“, реж. Ярослав Колчанов, 2020 год», — указано на сайте СТД. На их основе этих спектаклей будут созданы телеверсии. В лонг-лист конкурса ранее также вошли театр «Доминанта» («Звездопад»), Коми-Пермяцкий национальный драмтеатр («Зарни Инь. Золотая баба»), театр кукол «Карабаска» («Ночь перед Рождеством»), театр «У Моста» («Мачеха Саманишвили»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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