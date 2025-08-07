Сотрудники крупного пермского вуза переходят на MAX

В Пермском Политехе принято решение перевести служебные коммуникации сотрудников на отечественный мессенджер MAX. Новая российская платформа необходима для обмена служебной информацией. Соответствующий приказ за подписью ректора Антона Петроченкова опубликован на сайте вуза 7 августа. URA.RU обратилось за комментарием в университет.
«Внедрение MAX в рабочие процессы позволит повысить уровень защиты данных, которые используются в профессиональной деятельности, а также снизит риски мошенничества, характерные для других мессенджеров. Платформа развивается с учетом интеграции с сервисом „Госуслуги“, а ее серверная инфраструктура полностью размещена на территории России, что соответствует нормативным требованиям по обработке персональных данных. Для нашего университета, реализующего инициативы Министерства цифрового развития, такие как электронная зачетная книжка и студенческий билет, это имеет особое значение», — рассказал URA.RU первый проректор-проректор по информатизации ПНИПУ Александр Труфанов.
Он добавил, что интерфейс мессенджера отличается простотой и не требует дополнительного обучения, поскольку все функции адаптированы под привычные сценарии коммуникации. По его словам, в университете ведется активная работа по совершенствованию коммуникационной стратегии, и в связи с проведением приемной кампании планируется организовать взаимодействие с абитуриентами также посредством чатов и каналов в национальном мессенджере.
