Пермский ученый предсказывает мощную геомагнитную бурю

В середине августа 2025 года ожидается не только нестабильная погодная ситуация, но и значительные изменения в магнитосфере Земли. Как сообщил URA.RU астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров, в начале месяца произойдет мощная геомагнитная буря, вызванная редким совпадением двух интенсивных солнечных явлений.
«Над Землей разразится самая заметная за последние месяцы геомагнитная буря. Она обусловлена сразу двумя мощными событиями на Солнце: вспышкой, а также активизацией крупной корональной дыры CH69, откуда выходит поток солнечного ветра рекордной мощности. Такое сочетание факторов может привести к существенному магнитному шторму в указанные даты. В пятницу, 8 августа, прогнозируется магнитная буря уровня G2 (умеренной силы), а 9 августа возможен переход к уровню G3 — что уже считается серьезным нарушением работы магнитосферы планеты», — отметил эксперт ПНИПУ.
Евгений Бурмистров считает, что для большинства людей подобные явления проходят незаметно. Однако метеочувствительным людям и лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется с особым вниманием отнестись к своему самочувствию: обеспечить полноценный сон накануне, снизить уровень физических и эмоциональных нагрузок, увеличить потребление воды и отказаться от употребления алкоголя и крепкого кофе.
В период геомагнитных возмущений возможно возникновение сбоев в работе GPS-навигации и радиосвязи, перебоев в функционировании спутниковых систем, а также перегрузок в энергосетях. При этом геомагнитная буря принесет и положительный эффект. Так, в ночь с 8 на 9 августа ожидается редкое по интенсивности северное сияние. При ясной погоде необычное свечение с большой вероятностью смогут увидеть жители практически всей России, однако наиболее яркое явление прогнозируется в северных регионах страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!