В Пермском крае простятся с погибшим на СВО иконописцем Алексеем Силиным

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб уроженец Оханска (Пермский край). Алексея Силина не стало еще 12 декабря 2024 года. Церемония прощания с ним состоится 8 августа в 12:00 в культурно-досуговом центре родного города.
«Алексей Силин, родившийся в 1978 году в Оханске, с раннего возраста проявлял интерес к изобразительному искусству, а позднее посвятил себя иконописи и реставрационным работам. Его увлеченность искусством служила источником вдохновения для окружающих. Администрация Оханского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким бойца», — написала местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».
В начале ноября 2023 года Алексей Силин заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. А затем отправился участвовать в специальной военной операции в составе мотострелковой роты в звании рядового.
