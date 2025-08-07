07 августа 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО иконописцем Алексеем Силиным

Пермский край прощается с погибшим в зоне СВО иконописцем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он с раннего возраста проявлял интерес к изобразительному искусству
Он с раннего возраста проявлял интерес к изобразительному искусству Фото:

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб уроженец Оханска (Пермский край). Алексея Силина не стало еще 12 декабря 2024 года. Церемония прощания с ним состоится 8 августа в 12:00 в культурно-досуговом центре родного города.  

«Алексей Силин, родившийся в 1978 году в Оханске, с раннего возраста проявлял интерес к изобразительному искусству, а позднее посвятил себя иконописи и реставрационным работам. Его увлеченность искусством служила источником вдохновения для окружающих. Администрация Оханского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким бойца», — написала местная мэрия в соцсети «ВКонтакте». 

В начале ноября 2023 года Алексей Силин заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. А затем отправился участвовать в специальной военной операции в составе мотострелковой роты в звании рядового. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб уроженец Оханска (Пермский край). Алексея Силина не стало еще 12 декабря 2024 года. Церемония прощания с ним состоится 8 августа в 12:00 в культурно-досуговом центре родного города.   «Алексей Силин, родившийся в 1978 году в Оханске, с раннего возраста проявлял интерес к изобразительному искусству, а позднее посвятил себя иконописи и реставрационным работам. Его увлеченность искусством служила источником вдохновения для окружающих. Администрация Оханского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким бойца», — написала местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».  В начале ноября 2023 года Алексей Силин заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. А затем отправился участвовать в специальной военной операции в составе мотострелковой роты в звании рядового. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...