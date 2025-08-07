07 августа 2025

Осенний спрос на пермские гостиницы вырос за год в два раза

На эту осень туристы гораздо активнее бронируют жилье в Пермском крае, чем годом ранее. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», спрос вырос в два раза.

«Спрос на размещение в бархатный сезон вырос в Пермском крае в два раза. Средняя стоимость размещения в регионе — 5 655 рублей. В основном отели бронируют на три ночи», — рассказали URA.RU в Яндексе.

Таким образом Пермский край вошел в десятку регионов, которые показали в этом году значительный рост привлекательности у туристов, путешествующих осенью. Прикамье заняло четвертую строчку рейтинга вместе Калужской, Вологодской, Владимирской областями и Республикой Мари Эл. В тройку вошли Республика Крым (рост в 3,2 раза), Тверская область (рост в 2,7 раза) и Костромская область (рост в 2,5 раза).

