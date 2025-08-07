Пермское УФСБ разоблачило ОПГ, которая помогала нелегальным мигрантам

В Пермском крае сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным оформлением миграционных документов для иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 2023 по 2024 год сотрудница одной из некоммерческих организаций совместно с гражданином Китайской Народной Республики организовали нелегальное пребывание иностранцев на территории РФ. Фигуранты выдавали мигрантам поддельные сертификаты о владении русским языком, на основании которых впоследствии оформлялись разрешительные документы для легализации их нахождения в стране», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
По данному факту следственный отдел краевого УФСБ возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Материалы дела были расследованы и направлены в суд.
Ленинский районный суд Перми признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого преступления. По приговору суда, им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, сотрудница некоммерческой организации дополнительно оштрафована на 200 тысяч рублей.
