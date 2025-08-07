07 августа 2025

Пермское УФСБ разоблачило ОПГ, которая помогала нелегальным мигрантам

За организацию незаконной миграции в Перми осудили ОПГ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осужденные выдавали мигрантам поддельные сертификаты о владении русским языком
Осужденные выдавали мигрантам поддельные сертификаты о владении русским языком Фото:

В Пермском крае сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным оформлением миграционных документов для иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 2023 по 2024 год сотрудница одной из некоммерческих организаций совместно с гражданином Китайской Народной Республики организовали нелегальное пребывание иностранцев на территории РФ. Фигуранты выдавали мигрантам поддельные сертификаты о владении русским языком, на основании которых впоследствии оформлялись разрешительные документы для легализации их нахождения в стране», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. 

По данному факту следственный отдел краевого УФСБ возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Материалы дела были расследованы и направлены в суд.

Ленинский районный суд Перми признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого преступления. По приговору суда, им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, сотрудница некоммерческой организации дополнительно оштрафована на 200 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным оформлением миграционных документов для иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «С 2023 по 2024 год сотрудница одной из некоммерческих организаций совместно с гражданином Китайской Народной Республики организовали нелегальное пребывание иностранцев на территории РФ. Фигуранты выдавали мигрантам поддельные сертификаты о владении русским языком, на основании которых впоследствии оформлялись разрешительные документы для легализации их нахождения в стране», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.  По данному факту следственный отдел краевого УФСБ возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Материалы дела были расследованы и направлены в суд. Ленинский районный суд Перми признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого преступления. По приговору суда, им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, сотрудница некоммерческой организации дополнительно оштрафована на 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...