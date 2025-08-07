В Перми переставший ранее расти ребенок с ДЦП вырос на 10 см

В Перми 14-летний Иван Дроздов страдает от тяжелой формы детского церебрального паралича (ДЦП). В определенный момент он перестал расти, начал терять вес. Но благодаря уходу специалистов и тому, что удалось добиться выдачи ему дорогого спецпитания, мальчик за последний год резко вырос — на 10 см. Об этом URA.RU рассказали в фонде «Дедморозим», который курирует Ивана.
«У Вани был дефицит массы тела, и он будто бы не рос совсем. Мы пробовали то одно, то другое, но ничего не помогало. А в прошлом году специалисты подобрали и добились выдачи из бюджета достаточно специфической и дорогостоящей смести. На ней сын начал активно расти: за год прибавил 10 см и поправился на 9 кг», — цитирует пресс-служба фонда маму Ивана Наталью.
Ухаживать за Иваном родителям помогают специалисты фонда «Дедморозим». К нему приходят врач, медсестра, игровой терапевт, а родители получают консультации юриста и психолога. В фонде подчеркивают, что этого бы не произошло без помощи всех пермяков, которые жертвуют свои средства. Напомним, сейчас «Дедморозим» проводит к 1 сентября акцию «Цветы жизни» — вместо букета цветов учителю, каждый может отправить деньги для помощи больным детям.
