07 августа 2025

В Пермском крае расследуют гибель слесаря горводоканала на очистных сооружениях

Госинспекция назовет виновных в гибели слесаря на пермских очистных сооружениях
Сотрудник скончался от полученных травм
Сотрудник скончался от полученных травм

В Пермском крае началось расследование несчастного случая. Инцидент произошел 5 августа 2025 года с работником МУП «Горводоканал» в Чусовом. Он занимал должность слесаря-ремонтника.

«Во время выполнения служебных обязанностей на вторичном отстойнике № 2 ОСК „Шибаново“ при накачивании колеса произошло разрушение конструкции с выбросом стопорного кольца, в результате чего сотрудник скончался от полученных травм. На данный момент проведено оперативное контрольное мероприятие. Для установления всех обстоятельств и причин происшествия создана специальная комиссия по расследованию данного инцидента», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале. 

Если нарушения трудового законодательства будут выявлены, инспекция примет меры административного характера. После завершения расследования материалы дела будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. В тот день еще двое сотрудников получили травмы. Один из них был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался, уточнил источник агентства. В пресс-службе администрации Чусовского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. Власти округа заявили, что предприятие окажет помощь семье погибшего: оно возьмет на себя все расходы на проведение похорон.

