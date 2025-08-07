В Пермском крае расследуют гибель слесаря горводоканала на очистных сооружениях

В Пермском крае началось расследование несчастного случая. Инцидент произошел 5 августа 2025 года с работником МУП «Горводоканал» в Чусовом. Он занимал должность слесаря-ремонтника.
«Во время выполнения служебных обязанностей на вторичном отстойнике № 2 ОСК „Шибаново“ при накачивании колеса произошло разрушение конструкции с выбросом стопорного кольца, в результате чего сотрудник скончался от полученных травм. На данный момент проведено оперативное контрольное мероприятие. Для установления всех обстоятельств и причин происшествия создана специальная комиссия по расследованию данного инцидента», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.
Если нарушения трудового законодательства будут выявлены, инспекция примет меры административного характера. После завершения расследования материалы дела будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. В тот день еще двое сотрудников получили травмы. Один из них был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался, уточнил источник агентства. В пресс-службе администрации Чусовского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. Власти округа заявили, что предприятие окажет помощь семье погибшего: оно возьмет на себя все расходы на проведение похорон.
