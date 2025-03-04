В Перми пьяный мужчина угрожал взорвать дом

Пьяный пермяк угрожал включить газ и взорвать дом по улице Чебоксарской. Экстренным службам удалось предотвратить трагедию.
«Мать неадекватного мужчины вызвала спасателей и полицию. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили пьяного гражданина спящим на диване. На кухне были открыты четыре конфорки газовой плиты, а окна в квартире — заперты. Степень загазованности в помещении составила 20 процентов», — пишет «В курсе.ру».
Объяснить свои действия полицейским мужчина не смог. По факту угрозы взрыва проводится проверка.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по Перми. Ответ на него ожидается.
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