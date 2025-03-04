В Перми пьяный мужчина угрожал взорвать дом

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Экстренные службы успели предотвратить взрыв в жилом доме в Перми
Экстренные службы успели предотвратить взрыв в жилом доме в Перми Фото:

Пьяный пермяк угрожал включить газ и взорвать дом по улице Чебоксарской. Экстренным службам удалось предотвратить трагедию.

«Мать неадекватного мужчины вызвала спасателей и полицию. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили пьяного гражданина спящим на диване. На кухне были открыты четыре конфорки газовой плиты, а окна в квартире — заперты. Степень загазованности в помещении составила 20 процентов», — пишет «В курсе.ру».

Объяснить свои действия полицейским мужчина не смог. По факту угрозы взрыва проводится проверка.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по Перми. Ответ на него ожидается. 

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Пьяный пермяк угрожал включить газ и взорвать дом по улице Чебоксарской. Экстренным службам удалось предотвратить трагедию. «Мать неадекватного мужчины вызвала спасателей и полицию. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили пьяного гражданина спящим на диване. На кухне были открыты четыре конфорки газовой плиты, а окна в квартире — заперты. Степень загазованности в помещении составила 20 процентов», — пишет «В курсе.ру». Объяснить свои действия полицейским мужчина не смог. По факту угрозы взрыва проводится проверка. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Перми. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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