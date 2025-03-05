Министерство иностранных дел России исполнило мечту пермского подростка Тимофея Трофимова. В рамках новогодней акции «Елка желаний» он загадал настольный хоккей и поход на игру любимой команды «Молот». В итоге Тимофей не только получил игру, но познакомился с хоккеистами и даже вышел на лед во время матча «Молот» — «Омские крылья», дав старт игре.
«Шарик с Елки реализует Министерство иностранных дел Российской Федерации. При содействии администрации губернатора Пермского края и ХК „Молот“, Тимофей получил заветную игру, а также посетил матч любимой команды на родном стадионе», — сообщает в Telegram пресс-служба главы Прикамья.
На видео, прикрепленном к посту, видно, как Тимофей получает подарок, шайбу с автографом, здоровается с хоккеистами, а также сбрасывает шайбу в начале одного из отрезков игры. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнил желание девочки из Северодонецка посетить закулисье цирка.
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