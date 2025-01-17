17 января 2025

Губернатор Пермского края исполнил желание девочки из Северодонецка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Пермского края поучаствовал в акции «Елка желаний»
Губернатор Пермского края поучаствовал в акции «Елка желаний» Фото:

Губернатор пермского края Дмитрий Махонин исполнил желание девочки из Северодонецка посетить закулисье цирка, которое она загадала в рамках акции «Елка желаний». Новогодняя мечта девочки исполнилась в Пермском цирке, написал глава региона в своих соцсетях.

«В акции „Елка желаний“ Мария Пилюшина загадала желание посетить закулисье цирка. Маша учится в 8 классе, участвует в деятельности Движения Первых, организует мероприятия и хочет пробовать себя в креативных профессиях. В Прикамье семья Пилюшиных впервые. Впереди у них экскурсии по Перми, знакомство с нашими музеями и набережной», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в акции «Елка желаний». Глава рассказал, что в рамках акции будут исполнены мечты ребят из Перми и Северодонецка.

Мария Пилюшина загадала желание посетить закулисье цирка
Мария Пилюшина загадала желание посетить закулисье цирка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор пермского края Дмитрий Махонин исполнил желание девочки из Северодонецка посетить закулисье цирка, которое она загадала в рамках акции «Елка желаний». Новогодняя мечта девочки исполнилась в Пермском цирке, написал глава региона в своих соцсетях. «В акции „Елка желаний“ Мария Пилюшина загадала желание посетить закулисье цирка. Маша учится в 8 классе, участвует в деятельности Движения Первых, организует мероприятия и хочет пробовать себя в креативных профессиях. В Прикамье семья Пилюшиных впервые. Впереди у них экскурсии по Перми, знакомство с нашими музеями и набережной», — написал Махонин в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в акции «Елка желаний». Глава рассказал, что в рамках акции будут исполнены мечты ребят из Перми и Северодонецка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...