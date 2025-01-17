Губернатор пермского края Дмитрий Махонин исполнил желание девочки из Северодонецка посетить закулисье цирка, которое она загадала в рамках акции «Елка желаний». Новогодняя мечта девочки исполнилась в Пермском цирке, написал глава региона в своих соцсетях.
«В акции „Елка желаний“ Мария Пилюшина загадала желание посетить закулисье цирка. Маша учится в 8 классе, участвует в деятельности Движения Первых, организует мероприятия и хочет пробовать себя в креативных профессиях. В Прикамье семья Пилюшиных впервые. Впереди у них экскурсии по Перми, знакомство с нашими музеями и набережной», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в акции «Елка желаний». Глава рассказал, что в рамках акции будут исполнены мечты ребят из Перми и Северодонецка.
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