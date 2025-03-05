Свердловчанка зарезала знакомого, посчитав его извинения неискренними. Фото

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Женщина напала с кухонным ножом на знакомого Фото:

В Дегтярске (Свердловская область) 32-летняя женщина зарезала 44-летнего знакомого после ссоры во время застолья у него в квартире. Мужчина извинился за свои слова, однако собутыльницу это не устроило, и она схватилась за нож, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Во время застолья женщина потребовала от мужчины извиниться, что он и сделал. Однако впоследствии, не приняв извинений, женщина сходила за ножом на кухню и, вернувшись в комнату, где происходило распитие спиртных напитков, ударила оппонента ножом в область спины», — пояснили в ведомстве. Потерпевший сумел выйти из дома на улицу, но вскоре упал и скончался.

Следователи оперативно нашли убийцу. Под тяжестью неопровержимых улик женщина дала признательные показания, детализировав их на месте ЧП. Силовики продолжают расследование, обвиняемую заключили под стражу.

Фото:

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В Дегтярске (Свердловская область) 32-летняя женщина зарезала 44-летнего знакомого после ссоры во время застолья у него в квартире. Мужчина извинился за свои слова, однако собутыльницу это не устроило, и она схватилась за нож, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Во время застолья женщина потребовала от мужчины извиниться, что он и сделал. Однако впоследствии, не приняв извинений, женщина сходила за ножом на кухню и, вернувшись в комнату, где происходило распитие спиртных напитков, ударила оппонента ножом в область спины», — пояснили в ведомстве. Потерпевший сумел выйти из дома на улицу, но вскоре упал и скончался. Следователи оперативно нашли убийцу. Под тяжестью неопровержимых улик женщина дала признательные показания, детализировав их на месте ЧП. Силовики продолжают расследование, обвиняемую заключили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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