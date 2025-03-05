Свердловчанка зарезала знакомого, посчитав его извинения неискренними. Фото

05 марта 2025 в 19:56 Размер текста - 17 +

Женщина напала с кухонным ножом на знакомого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дегтярске (Свердловская область) 32-летняя женщина зарезала 44-летнего знакомого после ссоры во время застолья у него в квартире. Мужчина извинился за свои слова, однако собутыльницу это не устроило, и она схватилась за нож, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Во время застолья женщина потребовала от мужчины извиниться, что он и сделал. Однако впоследствии, не приняв извинений, женщина сходила за ножом на кухню и, вернувшись в комнату, где происходило распитие спиртных напитков, ударила оппонента ножом в область спины», — пояснили в ведомстве. Потерпевший сумел выйти из дома на улицу, но вскоре упал и скончался. Следователи оперативно нашли убийцу. Под тяжестью неопровержимых улик женщина дала признательные показания, детализировав их на месте ЧП. Силовики продолжают расследование, обвиняемую заключили под стражу. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дегтярске (Свердловская область) 32-летняя женщина зарезала 44-летнего знакомого после ссоры во время застолья у него в квартире. Мужчина извинился за свои слова, однако собутыльницу это не устроило, и она схватилась за нож, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Во время застолья женщина потребовала от мужчины извиниться, что он и сделал. Однако впоследствии, не приняв извинений, женщина сходила за ножом на кухню и, вернувшись в комнату, где происходило распитие спиртных напитков, ударила оппонента ножом в область спины», — пояснили в ведомстве. Потерпевший сумел выйти из дома на улицу, но вскоре упал и скончался. Следователи оперативно нашли убийцу. Под тяжестью неопровержимых улик женщина дала признательные показания, детализировав их на месте ЧП. Силовики продолжают расследование, обвиняемую заключили под стражу.