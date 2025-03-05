В Дегтярске (Свердловская область) 32-летняя женщина зарезала 44-летнего знакомого после ссоры во время застолья у него в квартире. Мужчина извинился за свои слова, однако собутыльницу это не устроило, и она схватилась за нож, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Во время застолья женщина потребовала от мужчины извиниться, что он и сделал. Однако впоследствии, не приняв извинений, женщина сходила за ножом на кухню и, вернувшись в комнату, где происходило распитие спиртных напитков, ударила оппонента ножом в область спины», — пояснили в ведомстве. Потерпевший сумел выйти из дома на улицу, но вскоре упал и скончался.
Следователи оперативно нашли убийцу. Под тяжестью неопровержимых улик женщина дала признательные показания, детализировав их на месте ЧП. Силовики продолжают расследование, обвиняемую заключили под стражу.
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