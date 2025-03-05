В США раскрыли, о чем Европа пять дней умоляла Зеленского после скандала

NYT: Стармер и Макрон пять дней просили Зеленского помириться с Трампом
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Зеленскому посоветовали изменить подход к общению с Трампом
Зеленскому посоветовали изменить подход к общению с Трампом Фото:

После скандальной встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский получил советы от премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о том, как наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Они пытались объяснить Зеленскому, что ему следует изменить подход к общению. Об этом сообщает NYT.

«Но это стало началом пяти дней подталкиваний и консультаций со стороны господина Стармера и президента Макрона, которые оба сказали господину Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход к господину Трампу», — пишет NYT. Эти консультации были направлены на подготовку Зеленского к более эффективному взаимодействию с американским лидером.

Конфликт между президентом США Трампом и украинским лидером Зеленским возник после их встречи в Белом доме, посвященной обсуждению сделки по редкоземельным металлам. Встреча закончилась скандалом, после чего Зеленский покинул переговоры и вылетел в Лондон. В ответ на инцидент Трамп выразил недовольство поведением Зеленского и поручил изучить возможность прекращения поставок оружия Украине.

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После скандальной встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский получил советы от премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о том, как наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Они пытались объяснить Зеленскому, что ему следует изменить подход к общению. Об этом сообщает NYT. «Но это стало началом пяти дней подталкиваний и консультаций со стороны господина Стармера и президента Макрона, которые оба сказали господину Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход к господину Трампу», — пишет NYT. Эти консультации были направлены на подготовку Зеленского к более эффективному взаимодействию с американским лидером. Конфликт между президентом США Трампом и украинским лидером Зеленским возник после их встречи в Белом доме, посвященной обсуждению сделки по редкоземельным металлам. Встреча закончилась скандалом, после чего Зеленский покинул переговоры и вылетел в Лондон. В ответ на инцидент Трамп выразил недовольство поведением Зеленского и поручил изучить возможность прекращения поставок оружия Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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