В США раскрыли, о чем Европа пять дней умоляла Зеленского после скандала

После скандальной встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский получил советы от премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о том, как наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Они пытались объяснить Зеленскому, что ему следует изменить подход к общению. Об этом сообщает NYT.
«Но это стало началом пяти дней подталкиваний и консультаций со стороны господина Стармера и президента Макрона, которые оба сказали господину Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход к господину Трампу», — пишет NYT. Эти консультации были направлены на подготовку Зеленского к более эффективному взаимодействию с американским лидером.
Конфликт между президентом США Трампом и украинским лидером Зеленским возник после их встречи в Белом доме, посвященной обсуждению сделки по редкоземельным металлам. Встреча закончилась скандалом, после чего Зеленский покинул переговоры и вылетел в Лондон. В ответ на инцидент Трамп выразил недовольство поведением Зеленского и поручил изучить возможность прекращения поставок оружия Украине.
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