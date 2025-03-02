Telegraph: Британия попытается помирить Трампа и Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался посредничать в споре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным газеты Telegraph, британский премьер призвал главу Украины вернуться в Белый дом и наладить отношения после конфликтной встречи.
«Как стало известно, Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в [Белом доме в пятницу]», — пишет Telegraph. Сообщается, что британский премьер пытался снизить напряжение, возникшее после встречи Трампа и Зеленского, созвонившись с обеими сторонами.
По информации Telegraph, усилия Стармера по улучшению отношений пока не принесли ожидаемых результатов. Источники сообщают, что американская сторона посоветовала Стармеру дать ситуации «успокоиться» перед возобновлением переговоров.
Ранее Дональд Трамп встретился с главой Украины в Белом доме, чтобы обсудить сделку по редкоземельным металлам. Но встреча закончилась скандалом и бегством Зеленского с переговоров.
Глава США выразил недовольство по поводу поведения украинского лидера. По мнению Трампа, Зеленский не готов к разрешению конфликта на Украине. Он также поручил своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине.
В свою очередь украинский лидер заявил, что не виноват в перепалке с Трампом и отказался извиняться. Незадолго после он вылетел в Лондон.
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