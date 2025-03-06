В пермских Фролах эвакуировали школу из-за ЧП в актовом зале

В селе Фролы в Пермском районе утром 7 марта эвакуировали детей и педагогов учебного заведения. Речь идет о школе «Навигатор».
«Очевидцы сообщили в соцсетях, что причина эвакуации— это задымление в актовом зале, где загорелся прожектор. Пожарно-спасательные подразделения выехали в школу. Проведена эвакуация. Сейчас проводится разведка обстановки», — пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве добавили, что информация оперативная. Она подлежит уточнению.
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«Возгорание светильника в актовом зале школы потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуировано 1600 человек, из них 1450 учащихся, остальные — педагоги. Пострадавших нет. На месте пожара работало 32 огнеборца и 8 единиц техники», — дополнили в МЧС.
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