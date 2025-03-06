06 марта 2025

В пермских Фролах эвакуировали школу из-за ЧП в актовом зале

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Сотрудниками МЧС проводится разведка обстановки
Сотрудниками МЧС проводится разведка обстановки Фото:

В селе Фролы в Пермском районе утром 7 марта эвакуировали детей и педагогов учебного заведения. Речь идет о школе «Навигатор».

«Очевидцы сообщили в соцсетях, что причина эвакуации— это задымление в актовом зале, где загорелся прожектор. Пожарно-спасательные подразделения выехали в школу. Проведена эвакуация. Сейчас проводится разведка обстановки», — пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что информация оперативная. Она подлежит уточнению.

Обновлено: 

«Возгорание светильника в актовом зале школы потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуировано 1600 человек, из них 1450 учащихся, остальные — педагоги. Пострадавших нет. На месте пожара работало 32 огнеборца и 8 единиц техники»,  — дополнили в МЧС. 

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В селе Фролы в Пермском районе утром 7 марта эвакуировали детей и педагогов учебного заведения. Речь идет о школе «Навигатор». «Очевидцы сообщили в соцсетях, что причина эвакуации— это задымление в актовом зале, где загорелся прожектор. Пожарно-спасательные подразделения выехали в школу. Проведена эвакуация. Сейчас проводится разведка обстановки», — пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ведомстве добавили, что информация оперативная. Она подлежит уточнению. Обновлено:  «Возгорание светильника в актовом зале школы потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуировано 1600 человек, из них 1450 учащихся, остальные — педагоги. Пострадавших нет. На месте пожара работало 32 огнеборца и 8 единиц техники»,  — дополнили в МЧС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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