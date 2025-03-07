Возле военного училища в Челябинске запретят парковать машины. Схема

Возле военного училища в Челябинске запретят парковать машины
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Парковку запретят для безопасности дорожного движения (архивное фото)
Парковку запретят для безопасности дорожного движения (архивное фото) Фото:

На участке от улицы Бурденюка до пересечения с улицей Березовой в челябинском поселке Шагол запретят стоянку машин. Об этом сообщила пресс-служба Комитета дорожного хозяйства администрации города.

«На участке от улицы Бурденюка до пересечения с улицей Березовой (около Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов — прим. URA.RU) запретят стоянку машин. Решение принято для функционирования общественного транспорта и безопасности дорожного движения», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале.

Дорожные знаки, запрещающие оставлять машины в районе Шагольского кольца на разворотной площадке общественного транспорта, установят до конца марта 2025 года. Действовать они начнут с момента установки, пояснили в мэрии Челябинска.

Ограничение начнет действовать с момента установки знаков
Ограничение начнет действовать с момента установки знаков
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На участке от улицы Бурденюка до пересечения с улицей Березовой в челябинском поселке Шагол запретят стоянку машин. Об этом сообщила пресс-служба Комитета дорожного хозяйства администрации города. «На участке от улицы Бурденюка до пересечения с улицей Березовой (около Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов — прим. URA.RU) запретят стоянку машин. Решение принято для функционирования общественного транспорта и безопасности дорожного движения», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале. Дорожные знаки, запрещающие оставлять машины в районе Шагольского кольца на разворотной площадке общественного транспорта, установят до конца марта 2025 года. Действовать они начнут с момента установки, пояснили в мэрии Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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