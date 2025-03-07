Мексиканский залив не переименуют в Американский на школьных картах в России

В Интернете появилось фейковое распоряжение, согласно которому на картах для школ Башкортостана Мексиканский залив будет переименован в Американский. О том, что документ поддельный, заявили в министерстве образования и науки Республики Башкортостан. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.
«Представленные „документы“ не издавались Управлением образования Администрации г. Уфа и Управлением образования Стерлитамакского района и являются так называемыми фейками, фальшивками», — цитирует Mkset заявление пресс-службы регионального минобразования.
На официальном сайте ведомства такого документа нет. На сайте администрации Уфы, от которой по распространившейся информации поступило распоряжение, документ также отсутствует.
Ранее Русское географическое общество (РГО) заявило, что Россия на картах не станет менять название Мексиканского залива на Американский вслед за США. «Если кто-то что-то в другой стране поменял, к нам это никакого отношения не имеет, мы пользуемся историческим названием», — приводит слова РГО Lenta.ru.
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