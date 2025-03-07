В Березовском (Свердловская область) тепловоз врезался в фуру, которая перевозила около 30 тонн яиц, на железнодорожном переезде. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
«На нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по улице Уральская в городе Березовский... в результате ЧП транспортные средства получили механические повреждения, один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.... Столкнулись тепловоз под управлением машиниста,1988 года рождения, который выезжал с территории предприятия, и грузовая автомашина Renault с полуприцепом под управлением мужчины, 1976 года рождения», — передает telegram-канал региональной полиции.
Пострадавшим оказался составитель поезда, которого зажало между полуприцепом и тепловозом. Его доставили в реанимацию местной городской больницы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Водитель грузовика сказал полиции, что не видел тепловоз из-за граничащего с ЖД-путями забора.
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