07 марта 2025

Под Екатеринбургом тепловоз врезался в фуру с яйцами, пострадавший в реанимации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель фуры не заметил тепловоз из-за забора (архивное фото)
Водитель фуры не заметил тепловоз из-за забора (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) тепловоз врезался в фуру, которая перевозила около 30 тонн яиц, на железнодорожном переезде. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«На нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по улице Уральская в городе Березовский... в результате ЧП транспортные средства получили механические повреждения, один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.... Столкнулись тепловоз под управлением машиниста,1988 года рождения, который выезжал с территории предприятия, и грузовая автомашина Renault с полуприцепом под управлением мужчины, 1976 года рождения», — передает telegram-канал региональной полиции.

Пострадавшим оказался составитель поезда, которого зажало между полуприцепом и тепловозом. Его доставили в реанимацию местной городской больницы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Водитель грузовика сказал полиции, что не видел тепловоз из-за граничащего с ЖД-путями забора.

Грузовик столкнулся с тепловозом на ЖД-переезде
Грузовик столкнулся с тепловозом на ЖД-переезде
Фото:

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В Березовском (Свердловская область) тепловоз врезался в фуру, которая перевозила около 30 тонн яиц, на железнодорожном переезде. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. «На нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по улице Уральская в городе Березовский... в результате ЧП транспортные средства получили механические повреждения, один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.... Столкнулись тепловоз под управлением машиниста,1988 года рождения, который выезжал с территории предприятия, и грузовая автомашина Renault с полуприцепом под управлением мужчины, 1976 года рождения», — передает telegram-канал региональной полиции. Пострадавшим оказался составитель поезда, которого зажало между полуприцепом и тепловозом. Его доставили в реанимацию местной городской больницы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Водитель грузовика сказал полиции, что не видел тепловоз из-за граничащего с ЖД-путями забора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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