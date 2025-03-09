Глава МВД заявил о сокращении числа преступлений в России

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Количество преступлений в РФ сократилось, заявил Колокольцев
Количество преступлений в РФ сократилось, заявил Колокольцев Фото:

В России значительно сократилось число преступлений, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с проведением СВО на Украине и контртеррористической операции в приграничных районах страны. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«В любом случае ситуация остается под контролем органов правопорядка. <...> сокращается преступность и она достаточно существенно сокращается. Убийства сократились на 10%, на 21% сократились грабежи», — заявил Колокольцев во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Колокольцев также указал на снижение количества разбойных нападений и квартирных краж. «На 16% сократились разбойные нападения, квартирные кражи сократились <...> Общее количество преступлений сократилось», — заявил глава МВД РФ.

В январе 2025 года в России наблюдалось увеличение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Общее число зафиксированных преступлений составило 4,4 тысячи, что на 17,3% превышает показатели за январь 2024 года.

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В России значительно сократилось число преступлений, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с проведением СВО на Украине и контртеррористической операции в приграничных районах страны. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «В любом случае ситуация остается под контролем органов правопорядка. <...> сокращается преступность и она достаточно существенно сокращается. Убийства сократились на 10%, на 21% сократились грабежи», — заявил Колокольцев во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Колокольцев также указал на снижение количества разбойных нападений и квартирных краж. «На 16% сократились разбойные нападения, квартирные кражи сократились <...> Общее количество преступлений сократилось», — заявил глава МВД РФ. В январе 2025 года в России наблюдалось увеличение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Общее число зафиксированных преступлений составило 4,4 тысячи, что на 17,3% превышает показатели за январь 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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