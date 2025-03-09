Глава МВД заявил о сокращении числа преступлений в России

В России значительно сократилось число преступлений, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с проведением СВО на Украине и контртеррористической операции в приграничных районах страны. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«В любом случае ситуация остается под контролем органов правопорядка. <...> сокращается преступность и она достаточно существенно сокращается. Убийства сократились на 10%, на 21% сократились грабежи», — заявил Колокольцев во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
Колокольцев также указал на снижение количества разбойных нападений и квартирных краж. «На 16% сократились разбойные нападения, квартирные кражи сократились <...> Общее количество преступлений сократилось», — заявил глава МВД РФ.
В январе 2025 года в России наблюдалось увеличение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Общее число зафиксированных преступлений составило 4,4 тысячи, что на 17,3% превышает показатели за январь 2024 года.
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