МВД предупредило о росте преступлений среди мигрантов

В России в январе зафиксирован рост преступлений, совершенных мигрантами. Иностранцы и нелегалы совершили 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше по сравнению с январем 2024 года. Об этом говорится в докладе МВД РФ.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года», — говорится в докладе. Там добавили, что 3,7 тысячи преступлений из общего количества были совершены гражданами стран СНГ, увеличившись на 20,2%. В то же время, преступлений против иностранцев стало меньше на 16,3%, их число составило 811.
В 2024 году также был зафиксирован рост количества преступлений, совершенных мигрантами. Следственный комитет сообщал, что за первые восемь месяцев года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом.
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