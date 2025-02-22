МВД предупредило о росте преступлений среди мигрантов

МВД: в январе 2025 года иностранцы совершили 4,4 тысячи преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граждане стран СНГ совершили 3,7 тысячи преступлений, заявили в МВД
Граждане стран СНГ совершили 3,7 тысячи преступлений, заявили в МВД Фото:

В России в январе зафиксирован рост преступлений, совершенных мигрантами. Иностранцы и нелегалы совершили 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше по сравнению с январем 2024 года. Об этом говорится в докладе МВД РФ.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года», — говорится в докладе. Там добавили, что 3,7 тысячи преступлений из общего количества были совершены гражданами стран СНГ, увеличившись на 20,2%. В то же время, преступлений против иностранцев стало меньше на 16,3%, их число составило 811.

В 2024 году также был зафиксирован рост количества преступлений, совершенных мигрантами. Следственный комитет сообщал, что за первые восемь месяцев года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России в январе зафиксирован рост преступлений, совершенных мигрантами. Иностранцы и нелегалы совершили 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше по сравнению с январем 2024 года. Об этом говорится в докладе МВД РФ. «Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года», — говорится в докладе. Там добавили, что 3,7 тысячи преступлений из общего количества были совершены гражданами стран СНГ, увеличившись на 20,2%. В то же время, преступлений против иностранцев стало меньше на 16,3%, их число составило 811. В 2024 году также был зафиксирован рост количества преступлений, совершенных мигрантами. Следственный комитет сообщал, что за первые восемь месяцев года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...