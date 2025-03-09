Власти Сургута намерены отказаться от проведения довыборов в городскую думу предстоящей осенью. Они ждут закрепления нормы в федеральном законодательстве, которая позволит не проводить довыборы в случае, если до избрания нового состава представительного органа остается год. Тем временем в Ханты-Мансийске прошел кинофестиваль дебютов «Дух огня». Самым зрелищным событием на открытии стала традиционная красная дорожка. Мероприятия посетили российские селебрите, среди которых Милош Бикович, Леонид Якубович и Леонид Каневский. URA.RU собрало в своем материале главные новости ХМАО за неделю с 3 по 9 марта.
В ХМАО пройдет масштабная реновация
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал масштабную реновацию, которая затронет пять муниципалитетов региона — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Горноправдинск и Березово. Там планируют силами самих застройщиков расселить и снести аварийные дома, а после построить новые ЖК и социальные объекты.
Так, в рамках комплексного развития территорий, в столице Югры застроят 33 гектара в створе улиц Мира, Строителей и Чехова, в Горноправдинске — обновят центральную часть, а в Сургуте — центральную часть и микрорайоны 43 и 27А. Также окружные власти планируют благоустроить территорию возле больницы-долгостроя в Нижневартовске и обновить еще полтора квартала (33-й и часть В-5) на востоке города. В Березово же появится новый микрорайон.
В столице Югры почти нет ресторанов с местной кухней
Кухарук посетовал на дефицит ресторанов с национальной кухней в Ханты-Мансийске. На встрече с представителями креативного бизнеса он отметил, что в столице Югры таких заведений почти нет и это нужно исправлять.
В пример глава региона привел новое заведение греческо-дагестанской кухни от сургутского ресторатора, который владеет популярным кафе «Хинкал и чуду». Его управляющий рассказал губернатору, что там будет ручное оформление антуража, вид на Сайму и очень интересные блюда. Это очень впечатлило Кухарука.
В Югре дан старт программе «Герои Югры»
В ХМАО стартовал региональный трек федеральной программы «Время героев» — «Герои Югры». Уже 13 марта в Ханты-Мансийске начнет обучаться первый поток управленцев, состоящий из 77 участников СВО.
Студентов с боевым опытом ждет пять учебных модулей, включающих работу с наставниками, стажировки, личностное развитие, культурные мероприятия и личностно-профессиональную диагностику. В конце обучения все участники программы будут вместе с персональными наставниками представлять дипломные проекты и защищать аттестационную работу. В списке кураторов проекта сам губернатор, его замы, главы департаментов и ведомств, а также югорские мэры.
Лучшие студенты попадут в кадровый резерв управленцев окружной власти и смогут рассчитывать на трудоустройство в региональное правительство или мэрии муниципалитетов. Ветеранам СВО, которые не попали в первый поток из-за отсутствия высшего образования, предложено воспользоваться льготным обучением в вузах Югры.
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