Суд отказался отпускать экс-замгубернатора ХМАО Шипилова из СИЗО

Бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову, которого подозревают в получении 7,5 миллионов рублей взятки, не удалось добиться отмены заключения в СИЗО. Заседание, на котором рассматривался вопрос об изменении меры пресечения прошло 3 марта в окружном суде, сообщает корреспондент URA.RU.
«Процесс был закрытым, прессу попросили покинуть зал заседания. Однако слышимость в коридоре позволяла узнать результаты рассмотрения ходатайства защиты об изменении меры пресечения, несмотря на плотно закрытую дверь. Судья Валерий Бузаев отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства, несмотря на то, что были предъявлены непубличные подробности о семье и детях подсудимого, а также положительные характеристики и благодарности», — сообщает корреспондент.
Шипилов лично не присутствовал в зале суда, однако была организована трансляция по видеоконференцсвязи. Было слышно, что как он говорил, что всегда уважал закон, и как просил освободить его из-под стражи. Гособвинитель в беседе с журналистом агентства пояснил — у прокуратуры нет оснований полагать, что Ханты-Мансийским районным судом в первой инстанции при избрании меры пресечения были допущены нарушения. Поэтому ходатайство не было поддержано.
Югорские правозащитники отмечают, что суд не принял во внимание позицию президента России Владимира Путина, который еще на заседании коллегии МВД в 2023 году заявлял о том, что к подозреваемым в совершении экономических преступлений нужно максимально пытаться применять меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Это может быть домашний арест, подписка о невыезде или залог.
Алексея Шипилова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 14 февраля в его коттедже, а позже заключили под стражу на два месяца. Источники агентства сообщают, что его кейс связан с делом о коммерческом подкупе, по которому проходят экс-мэр Сургута Андрей Филатов и сотрудники скандальной УК «Диалог», на рейдерский захват которой жаловались жители Нижневартовска. Фигуранты этого уголовного дела также были арестованы, но перед новогодними праздниками мера пресечения была пересмотрена, и их выпустили из СИЗО.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов подал ходатайство об изменении меры пресечения. Он был конвоирован из Ханты-Мансийского ИВС в СИЗО Тюмени.
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