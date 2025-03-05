05 марта 2025

Бобер, шелка и бусы: что продают гостям фестиваля «Дух огня» бизнесмены из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гостям фестиваля «Дух огня» предлагают купить сувениры с местным колоритом
Гостям фестиваля «Дух огня» предлагают купить сувениры с местным колоритом Фото:

В Югре на фестивале «Дух огня» организована ярмарка товаров местных производителей. Среди продукции представлены изделия из бобра, сладости и сувениры с национальным колоритом.

«Купить можно изделия из бобра, норки, лисицы, керамику ручной работы, сувениры из дерева, украшения из бисера, чайную продукцию, шелковые аксессуары, текстильные игрушки, изделия из кожи, сладости и шоколад», — сообщает инвестиционный портал Югры. Предприниматели работают на двух площадках: гостинице «Олимпийская» и в Центре искусств для одаренных детей Севера. Все товары отмечены знаком качества «Сделано в Югре».

Ране URA.RU сообщило, что кафе в ХМАО посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня». В составе — дикоросы, мята, мед. https://ura.news/news/1052898766

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре на фестивале «Дух огня» организована ярмарка товаров местных производителей. Среди продукции представлены изделия из бобра, сладости и сувениры с национальным колоритом. «Купить можно изделия из бобра, норки, лисицы, керамику ручной работы, сувениры из дерева, украшения из бисера, чайную продукцию, шелковые аксессуары, текстильные игрушки, изделия из кожи, сладости и шоколад», — сообщает инвестиционный портал Югры. Предприниматели работают на двух площадках: гостинице «Олимпийская» и в Центре искусств для одаренных детей Севера. Все товары отмечены знаком качества «Сделано в Югре». Ране URA.RU сообщило, что кафе в ХМАО посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня». В составе — дикоросы, мята, мед. https://ura.news/news/1052898766
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...