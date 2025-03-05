Бобер, шелка и бусы: что продают гостям фестиваля «Дух огня» бизнесмены из ХМАО

В Югре на фестивале «Дух огня» организована ярмарка товаров местных производителей. Среди продукции представлены изделия из бобра, сладости и сувениры с национальным колоритом.
«Купить можно изделия из бобра, норки, лисицы, керамику ручной работы, сувениры из дерева, украшения из бисера, чайную продукцию, шелковые аксессуары, текстильные игрушки, изделия из кожи, сладости и шоколад», — сообщает инвестиционный портал Югры. Предприниматели работают на двух площадках: гостинице «Олимпийская» и в Центре искусств для одаренных детей Севера. Все товары отмечены знаком качества «Сделано в Югре».
Ране URA.RU сообщило, что кафе в ХМАО посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня». В составе — дикоросы, мята, мед. https://ura.news/news/1052898766
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