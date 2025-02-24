Депутат думы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов сдержал обещание и отправился работать на автомойку. Народный избранник нарвался на хейт в соцсетях после того, как предложил такой вид заработка для пенсионеров в своем блоге и решил на собственном примере освоить профессию.
Первый рабочий день Барсова на одной из сургутских автомоек начался сегодня, 25 февраля. Определенного графика пока нет, но коллеги пообещали всему научить 67-летнего новичка. Под присмотром опытного коллеги он уже приступил к выполнению работы. Руководство автомойки между тем считает это хорошей возможностью для рекламы. Кроме того, депутат будет получать 35% от каждой помытой машины.
«Тяжеловато, но это ведь работа! А вся работа требует усилий. Если людям здоровье позволяет, то это вполне возможно. И время провести, и физическая, так сказать, нагрузочка, и деньги. Я не имел ничего негативного, когда советовал идти работать на мойку — мне что, мозгов не хватает? Если люди все перевирают, это их проблемы», — поделился впечатлениями с URA.RU сам Барсов.
Барсов в последней опубликованной налоговой декларации указывал, что владеет 26 квартирами, 10 самолетами и даже персональным газопроводом. Он является президентом федерации малой авиации Югры, чем объясняется такое количество техники. Однако в последних интервью он рассказывал, что уже распродал половину имущества для того, чтобы содержать частный аэродром.
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