24 февраля 2025

Богатейший депутат Сургута отправился работать на автомойку после хейта в соцсетях. Видео

Сургутский депутат Евгений Барсов устроился работать на автомойку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Барсова раскритиковали в соцсетях за его предложение пенсионерам работать на автомойке
Барсова раскритиковали в соцсетях за его предложение пенсионерам работать на автомойке Фото:

Депутат думы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов сдержал обещание и отправился работать на автомойку. Народный избранник нарвался на хейт в соцсетях после того, как предложил такой вид заработка для пенсионеров в своем блоге и решил на собственном примере освоить профессию.

Первый рабочий день Барсова на одной из сургутских автомоек начался сегодня, 25 февраля. Определенного графика пока нет, но коллеги пообещали всему научить 67-летнего новичка. Под присмотром опытного коллеги он уже приступил к выполнению работы. Руководство автомойки между тем считает это хорошей возможностью для рекламы. Кроме того, депутат будет получать 35% от каждой помытой машины.

«Тяжеловато, но это ведь работа! А вся работа требует усилий. Если людям здоровье позволяет, то это вполне возможно. И время провести, и физическая, так сказать, нагрузочка, и деньги. Я не имел ничего негативного, когда советовал идти работать на мойку — мне что, мозгов не хватает? Если люди все перевирают, это их проблемы», — поделился впечатлениями с URA.RU сам Барсов.

Барсов в последней опубликованной налоговой декларации указывал, что владеет 26 квартирами, 10 самолетами и даже персональным газопроводом. Он является президентом федерации малой авиации Югры, чем объясняется такое количество техники. Однако в последних интервью он рассказывал, что уже распродал половину имущества для того, чтобы содержать частный аэродром. 

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Депутат думы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов сдержал обещание и отправился работать на автомойку. Народный избранник нарвался на хейт в соцсетях после того, как предложил такой вид заработка для пенсионеров в своем блоге и решил на собственном примере освоить профессию. Первый рабочий день Барсова на одной из сургутских автомоек начался сегодня, 25 февраля. Определенного графика пока нет, но коллеги пообещали всему научить 67-летнего новичка. Под присмотром опытного коллеги он уже приступил к выполнению работы. Руководство автомойки между тем считает это хорошей возможностью для рекламы. Кроме того, депутат будет получать 35% от каждой помытой машины. «Тяжеловато, но это ведь работа! А вся работа требует усилий. Если людям здоровье позволяет, то это вполне возможно. И время провести, и физическая, так сказать, нагрузочка, и деньги. Я не имел ничего негативного, когда советовал идти работать на мойку — мне что, мозгов не хватает? Если люди все перевирают, это их проблемы», — поделился впечатлениями с URA.RU сам Барсов. Барсов в последней опубликованной налоговой декларации указывал, что владеет 26 квартирами, 10 самолетами и даже персональным газопроводом. Он является президентом федерации малой авиации Югры, чем объясняется такое количество техники. Однако в последних интервью он рассказывал, что уже распродал половину имущества для того, чтобы содержать частный аэродром. 
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