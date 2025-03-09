09 марта 2025

Тюменские рестораны стали участниками всероссийской премии

В Тюмени десять ресторанов попали в лонг-лист премии WhereToEat
© Служба новостей «URA.RU»
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Победителей премии объявят 22 апреля
Победителей премии объявят 22 апреля Фото:

Десять тюменский ресторанов попали в лонг-лист национальной премии WHERETOEAT. Информация опубликована на сайте премии.

«Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Как распределились места, мы объявим уже 22 апреля в Казани», — сообщили организаторы в соцсетях.

В лонг-лист попали следующие заведения областной столицы:

  • 50 meters;
  • Cafe 15/86;
  • Calcutta wine club;
  • Cremant;
  • Посейдон;
  • Ржавый дед;
  • Vstekle;
  • Lodka;
  • Чум;
  • Mestia.

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Десять тюменский ресторанов попали в лонг-лист национальной премии WHERETOEAT. Информация опубликована на сайте премии. «Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Как распределились места, мы объявим уже 22 апреля в Казани», — сообщили организаторы в соцсетях. В лонг-лист попали следующие заведения областной столицы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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