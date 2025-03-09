Тюменские рестораны стали участниками всероссийской премии

Победителей премии объявят 22 апреля
Десять тюменский ресторанов попали в лонг-лист национальной премии WHERETOEAT. Информация опубликована на сайте премии.
«Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Как распределились места, мы объявим уже 22 апреля в Казани», — сообщили организаторы в соцсетях.
В лонг-лист попали следующие заведения областной столицы:
- 50 meters;
- Cafe 15/86;
- Calcutta wine club;
- Cremant;
- Посейдон;
- Ржавый дед;
- Vstekle;
- Lodka;
- Чум;
- Mestia.
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