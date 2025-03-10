10 марта 2025

Челябинский эколог Безруков: ароматизаторы для дома могут вызвать рак

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемами со здоровьем может обернуться частое использование освежителей воздуха
Проблемами со здоровьем может обернуться частое использование освежителей воздуха Фото:

Ароматические средства, которые челябинцы нередко используют для дома, могут привести к развитию онкологических заболеваний. Речь о продуктах на основе синтетических композиций. Такого мнения придерживается руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Ароматизаторы на основе синтетических композиций могут содержать потенциально опасные для здоровья вещества: фталаты, бензол, формальдегид и другие летучие органические соединения. Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, являются токсичными и могут накапливаться в организме, вызывая клеточные повреждения и мутации. При длительном применении они повышают риск развития хронических заболеваний, включая рак», — сообщил URA.RU Безруков.

Некоторые ароматические добавки могут вызывать раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. Это может проявляться в виде кашля, насморка и заложенности носа. 

Безруков также предупредил о вреде аромасвечей из парафина с синтетическими ароматизаторами. Согласно его заявлениям, в процессе сгорания выделяются компоненты, проникающие в кровоток, что причиняет ущерб дыхательной системе и мозгу, а также оказывает воздействие на репродуктивные способности. Чтобы избежать негативного воздействия на здоровье, эколог посоветовал внимательнее читать этикетки приобретаемой продукции.

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Ароматические средства, которые челябинцы нередко используют для дома, могут привести к развитию онкологических заболеваний. Речь о продуктах на основе синтетических композиций. Такого мнения придерживается руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Ароматизаторы на основе синтетических композиций могут содержать потенциально опасные для здоровья вещества: фталаты, бензол, формальдегид и другие летучие органические соединения. Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, являются токсичными и могут накапливаться в организме, вызывая клеточные повреждения и мутации. При длительном применении они повышают риск развития хронических заболеваний, включая рак», — сообщил URA.RU Безруков. Некоторые ароматические добавки могут вызывать раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. Это может проявляться в виде кашля, насморка и заложенности носа.  Безруков также предупредил о вреде аромасвечей из парафина с синтетическими ароматизаторами. Согласно его заявлениям, в процессе сгорания выделяются компоненты, проникающие в кровоток, что причиняет ущерб дыхательной системе и мозгу, а также оказывает воздействие на репродуктивные способности. Чтобы избежать негативного воздействия на здоровье, эколог посоветовал внимательнее читать этикетки приобретаемой продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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