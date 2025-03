Фронт рушится, Украина теряет козыри в переговорах: что западные СМИ пишут об обстановке в Курской области

NYT: ВСУ из-за ситуации в Курской области теряют козырь в переговорах с Россией

12 марта 2025 в 17:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ успешно продвигаются в районе Суджи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Американская газета The New York Times сообщает, что успехи ВС РФ в городе Суджа могут лишить Киев козыря в переговорах с Россией. В последнее время западные СМИ напряженно следят за ситуацией в регионе, отмечая стремительное разрушение украинской обороны в результате успешного продвижения российских сил. Что на Западе пишут про битву — в материале URA.RU. Великобритания: успехи России и отступление Украины Многие британские издания обращают внимание на успехи российских войск в Курской области. Журнал The Economist сообщает, что российские силы «продвигаются вперед и пытаются выдавить Украину с куска российской территории в Курской области». Daily Mail также подчеркивает укрепление позиций России в регионе. Издание пишет, что войска Украины отошли от занимаемых позиций, которые они контролировали с августа прошлого года. На видеоматериалах, опубликованных изданием, российские военные празднично проходят маршем по центральной площади Суджи. Британская Independent связывает потери Украины с прекращением обмена разведданными со стороны США. The Guardian также отмечает, что «позиции Украины на поле боя оказались под сильным давлением, особенно в Курской области России, где силы РФ начали наступление». США: ВС РФ свели на нет усилия ВСУ в Курской области НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как выглядит масштабное наступление армии РФ на курскую Суджу. Карта Newsweek отмечает, что в последние дни Москва удвоила усилия, чтобы лишить Украину контроля над Суджей. The New York Times пишет, что «недавние стремительные шаги России в районе Суджи свели на нет значительную часть территориальных приобретений украинских войск». Издание также отмечает, что за последнюю неделю медленное отступление Украины превратилось в разгром. New York Post отмечает, что украинцы понесли значительные территориальные потери. По их мнению, такая ситуация вызвана прекращением обмена разведданными со стороны США. The New York Times и Newsweek также указывают на возможные последствия для переговорного процесса. «Военные успехи РФ в городе Суджа могут лишить Киев козыря в мирных переговорах», — пишет The New York Times. Италия: перемирие на 30 дней станет шансом для Украины Итальянская газета Repubblica считает, что 30-дневное перемирие, согласованное Киевом на переговорах в Джидде, выгодно Украине. Издание пишет, что это позволит Киеву восстановить запасы оружия и боеприпасов, а также остановить дальнейшее продвижение российских войск. Repubblica также отмечает превосходство России в живой силе и военном производстве. Кремль официально не давал ответа по поводу перемирия на 30 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно изучает предложения США и Украины. Германия и Финляндия: кризис украинского фронта Немецкая газета Bild в заголовке своего материала констатирует: «Украинский фронт рушится». Финские издания также фиксируют ухудшение позиций Украины. Ilta-Sanomat пишет, что в последние дни положение Украины в регионе значительно ухудшилось. Iltalehti заявляет в заголовке: «Украина потерпела крах под Курском». Газета цитирует военного аналитика Эмиля Кастехелми, который сообщил, что в последние дни российская армия провела интенсивные бомбардировки по северным территориям Украины.

